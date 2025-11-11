Yürekleri ağız getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

İstanbul'dan bir gökdelenin camını silen işçiler fırtınada zor anlar yaşadı.
Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu. İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı.
İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
