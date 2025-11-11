Yürekleri ağız getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular - Son Dakika
Yürekleri ağız getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

11.11.2025 16:09  Güncelleme: 21:35
Ümraniye'de bir iş merkezinin dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikte zor anlar yaşadı. İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'dan bir gökdelenin camını silen işçiler fırtınada zor anlar yaşadı.

UZUN SÜRE SAVRULDULAR

Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu. İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı.

Fırtına, Ümraniye'deki İşçileri Zor Durumda Bıraktı

O ANLAR KAMERADA

İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırtına, Ümraniye'deki İşçileri Zor Durumda Bıraktı
Fırtına, Ümraniye'deki İşçileri Zor Durumda Bıraktı
Kaynak: DHA

