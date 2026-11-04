Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu - Son Dakika
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Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

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Florida\'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu
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ABD’de bir dönem çekişmeli eyaletler arasında gösterilen Florida’da valilik seçimini Cumhuriyetçi aday Byron Donalds kazandı. AP’nin projeksiyonuna göre Donalds, Demokrat rakibi David Jolly’yi geride bırakarak eyaletin ilk siyahi valisi oldu. Donalds, ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi Cumhuriyetçi olarak da kayıtlara geçti. Trump’ın desteklediği Donalds’ın zaferiyle Cumhuriyetçilerin Florida’daki yaklaşık 30 yıllık valilik hakimiyeti sürdü.

ABD’de 3 Kasım’daki ara seçimlerde Demokratların Kongre’de kazandığı zaferin gölgesinde Florida’dan Cumhuriyetçiler için tarihi bir sonuç geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Temsilciler Meclisi üyesi Byron Donalds, eyaletin yeni valisi oldu.

KIL PAYI ZAFER

Florida yerel basınının AP’ye dayandırdığı verilere göre oyların yaklaşık yüzde 99'u sayıldığında Donalds yüzde 50,1, Jolly ise yüzde 48,6 oy aldı. Donalds’ın rakibini yaklaşık 100 bin oy farkla geride bıraktığı bildirildi. Yarış, beklenenden çok daha çekişmeli geçti.

Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

İKİ AYRI İLK

48 yaşındaki Donalds, Florida’da eyalet çapında bir seçimi kazanan ilk siyahi isim oldu. Donalds aynı zamanda ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi Cumhuriyetçi unvanını da kazandı. Donalds, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Ron DeSantis’in yerini alacak.

“FLORIDA’DAN DUYUN, HALA KIRMIZIYIZ”

Zafer konuşmasını Güney Florida’da yapan Donalds, destekçilerine teşekkür ederken Başkan Donald Trump’a da şükranlarını sundu. Donalds, “Florida’dan duymanızı istiyorum, biz hala kırmızıyız” dedi. Kırmızı renk ABD’de Cumhuriyetçi Parti’yi simgeliyor.

Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

TRUMP DESTEKLEDİ, DESANTIS SONRADAN KATILDI

Trump, Donalds’a kampanyasını başlatmadan önce destek vermişti. Donalds, 18 Ağustos’taki 11 adaylı Cumhuriyetçi ön seçimi kazanarak aday olmuştu. Ön seçimde tarafsız kalan Vali DeSantis ise sonrasında Donalds için kampanyaya katıldı. Donalds’ın vali yardımcısı adayı eski eyalet senatörü Bryan Avila oldu.

Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

PARTİ DEĞİŞTİREN RAKİBİNE KARŞI KAZANDI

Demokrat aday David Jolly, eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesiydi ve parti değiştirerek merkezci bir kampanya yürüttü. Jolly’nin vali yardımcısı adayı ise eski Florida Valisi ve Senatörü Bob Graham’ın kızı Gwen Graham oldu. Jolly kampanyasında konut, enflasyon, benzin fiyatları ve yapay zeka veri merkezlerindeki artış gibi hayat pahalılığı konularına odaklandı. Rakibini veri merkezi sektöründen bağış almakla eleştiren Jolly, Donalds’ı “veri merkezi Donalds” olarak nitelendirdi.

Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

KAMPANYADA TARTIŞMALI REKLAM

Kampanyanın son haftalarında Jolly’nin yayımladığı bir reklam, eleştirmenler tarafından “öfkeli siyahi adam” klişesini beslemekle suçlandı. Jolly ise reklamı savundu ve Donalds’ın siyahi topluma destek vermediğini öne sürdü.

CUMHURİYETÇİLERİN AVANTAJI SÜRDÜ

Florida’da Cumhuriyetçilerin yaklaşık 1,5 milyon kayıtlı seçmen avantajı bulunuyor. Donalds, kampanya bağışlarında da rakibine belirgin üstünlük sağladı. NPR’ın haberine göre Donalds bu zaferi, ülke genelinde benzin fiyatları ve İran savaşı nedeniyle Trump’a yönelik hoşnutsuzluğun arttığı bir dönemde elde etti.

Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

AYNI GECE İKİ TARİHİ SONUÇ

Seçim gecesi ABD’de valilik yarışlarında iki tarihi sonuç yaşandı. Georgia’da Demokrat aday Keisha Lance Bottoms ABD’nin ilk siyahi kadın valisi olurken, Florida’da Cumhuriyetçi Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi ve ülkenin ilk siyahi Cumhuriyetçi valisi oldu.

BYRON DONALDS KİMDİR?

Byron Lowell Donalds, 28 Ekim 1978'de New York’ta doğdu. Florida State Üniversitesi’nden mezun oldu. Önce Florida Eyalet Meclisi’ne seçilen Donalds, ardından ABD Temsilciler Meclisi’nde Florida’nın 19. seçim bölgesini temsil etti. Trump’ın yakın müttefikleri arasında gösterilen Donalds, Ağustos 2026'da Cumhuriyetçi Parti’nin vali adayı oldu.

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