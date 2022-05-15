Fransa'da Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika
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Fransa'da Türkiye rüzgarı esti

15.05.2022 12:31
Fransa'da Türkiye rüzgarı esti

- Fransa'da Türkiye rüzgarı esti Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 'Festiculture' fuarında Türk yemekleri tanıtılırken, Bursa Mehter Takımı gösteri düzenledi.

- Fransa'da Türkiye rüzgarı esti

LYON - Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 'Festiculture' fuarında Türk yemekleri tanıtılırken, Bursa Mehter Takımı gösteri düzenledi.

Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 'Festiculture' kapılarını bu kez Türkiye için açtı. Bugün sona erecek fuar da Avrupa ülkeleri ve Fransa'nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi. Türkiye'ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, Bursa Mehter Takımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marşlar ile salona giren mehter takımını tüm salon uzun süre alkışladı. Hem Fransızlar, hem de Fransa'da yaşayan Türkler mehter takımının gösterisini video çekerek kaydetti. Fuarda, Mersin tantuni, döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege'nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum'un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa'da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler büyük ilgi gördü.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde fuarda yer aldı. Merkez yetkilileri, Fransa'da yaşayan özel gereksinimli çocukları olan aileleri bilgilendirerek, fuara katkılarını sağladı.

Fuardan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılardan biri, "Kocaeli'nden geliyoruz. Türk firmalarının tanıtıldığı bir yer burası. Fuarda her şey var. Yiyecekler, kıyafetler, takılar birçok güzel şey var burada. Ne ararsanız mevcut. Oldukça kalabalık. Tadını çıkartıyoruz. Çok fazla Türk var. İlk defa bu kadar Türk'ü yurt dışında görme imkanımız oldu" dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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