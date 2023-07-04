Fransa'daki olayları aktaran Türk muhabire, canlı yayında şok yaşadı! Fransız polis Ankaralı çıktı - Son Dakika
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Fransa'daki olayları aktaran Türk muhabire, canlı yayında şok yaşadı! Fransız polis Ankaralı çıktı

04.07.2023 09:57

Fransa'da 1 haftadır devam eden protestolar ülkeyi yangın yerine çevirirken, ilginç anlar da yaşanıyor. Bölgedeki gelişmeleri aktaran Türk muhabir, canlı yayında Fransız polisinin Türkçe olarak "Buradan çekilin" demesiyle şok yaşadı. Daha sonra o anları yayınlayan muhabir, "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından Fransa sokakları karıştı. 1 haftadır yangın yerine dönen ülkede 3 binden fazla insan gözaltına alındı, binlerce bina ve araç yakıldı. Öte yandan bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere yayın yapan bir Türk muhabire, canlı yayında bir Fransız polisinin "Buradan çekilin" şeklinde bir uyarı yapması şaşkınlık yarattı. O anları paylaşan muhabir, "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

3 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde de polisin eylemcilere müdahalesi devam ediyor. Fransız basınındaki habere göre, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde şu ana kadar başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 3 bini geçti.

MALİYETİ 1 MİLYAR EUROYU AŞTI

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar eurodan fazla hasara yol açtığını belirtti. De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

DİĞER ÜLKELERE DE SIÇRADI

Öte yandan eylemlerin 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçrayan olaylar. 5. günde ise Kanada'ya uzandı. Montreal kentinde sokağa inen bir grup, polisle çatıştı.

Diğer yandan bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere Fransa'dan canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Mustafa Seçen, Fransız polisinin Türkçe bir şekilde "Kenara çekilin" demesiyle şaşkınlık yaşadı. O anları sosyal medyadan paylaşan Seçen, "Buradan çekilin.' Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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TRT Haber, Ankara, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki olayları aktaran Türk muhabire, canlı yayında şok yaşadı! Fransız polis Ankaralı çıktı - Son Dakika


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