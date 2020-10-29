Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi? - Son Dakika
BBC

Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi?

29.10.2020 17:22
Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi?, System.String[]

Fransa'nın Nice kentinde üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırılara dünyadan tepki gecikmedi.

Fransa'nın Nice kentinde üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırılara dünyadan tepki gecikmedi. Birçok ülkenin liderlerinin yanı sıra, dini otoriteler de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Nice kentindeki saldırının ardından, "İngiltere'nin terör ve hoşgörüsüzlük karşısında Fransa'nın yanında kararlılıkla durduğunu" belirten bir açıklama yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "İngiltere, dehşete düşüren bu saldırının sorumlularının bulunmasında Fransız halkına her türlü desteği sunmaya açıktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabından saldırıyı kınayıp "Tüm kalbimle Fransa'nın yanındayım. Bütün Avrupa Fransa ile dayanışma halinde. Barbarlık ve fanatizm karşısında kararlı ve birlik içinde olacağız" mesajını paylaştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de 'menfur saldırıyı kınadığını' ifade edip "Bütün Avrupa sizinle" diye seslendi. Avrupa Parlamentosu Sözcüsü David Sassoli de "Şiddet ve nefreti körükleyip yaymak isteyenler karşısında birlik olma sorumluluğumuz var" açıklaması yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Bir kilisede yapılan vahşi saldırı karşısında şoke olduğunu" bildirerek, Almanya'nın Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Fransız halkına seslenip "Yalnız değilsiniz" dedi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de saldırıyı kınadı.





Türkiye Dışişleri: Hiçbir sebep şiddeti meşrulaştıramaz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Nice saldırısını kınayarak, "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı. Açıklamada şunlar söylendi:

"Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yayımladığı Fransızca ve Türkçe mesajlarla Nice'te gerçekleşen saldırıyı kınadı. Kalın, şunları yazdı:

"Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana gelen terör saldırısını şüphesiz kınıyoruz. Fransız halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörizmin dini, rengi, dili yoktur. Her türlü radikalizm ve terörizme karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."

Nice'teki saldırı bugün sabah saatlerinde Notre-Dame kilisesinde gerçekleşti. Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Saldırıdan sonra Fransa'da ulusal güvenlik alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Fransız medyası Nice'teki saldırıdan birkaç saat sonra Avignon şehrinde de sokakta çevresindekileri bıçakla öldürmekle tehdit edip 'Allahu Ekber' diye bağıran bir kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya'dan başsağlığı mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nice'teki saldırıdan dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Putin mesajında, Nice'teki saldırıyı "acımasız ve toplum değerlerini küçümseyen" bir eylem olarak tanımladı.

Suudi Arabistan: Koşulsuz reddediyoruz

Suudi Arabistan da Nice'te gerçekleşen saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, tüm dinlerle çatışan bu gibi aşırıcı eylemleri koşulsuz olarak reddetmekte, nefreti, şiddeti ve aşırıcılığı meydana getiren tüm eylemlerden kaçınmanın önemini vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dini otoritelerden kınama

Nice'teki saldırıyı kınayanlar arasında, Katolik Kilisesi'nin idari merkezi Vatikan da vardı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Kargaşayla dolu bir dönemde acı bir an. Terörizm ve şiddet asla kabul edilemez. Papa kurbanlar ve yakınları için, şiddetin durması için, insanların birbirlerine düşman değil kardeş gibi bakmaları için, sevgili Fransız halkının birlik içinde kötülüğe iyilikle karşılık verebilmesi için dua ediyor" denildi.

Mısır'da Sünni İslamın başlıca referans merkezi olarak görülen El Ezher Üniversitesi'nin rektörü İmam Ahmed El Tayyib de Nice'teki saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Mağdurların ailelerine ve Fransız halkına en içten başsağlığı mesajlarımı iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için Allah'a dua ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi?
Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi?

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Son Dakika Dünya Fransa'daki saldırılar için hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Dünya

BBC
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