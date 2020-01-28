Fransa heyeti, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa heyeti, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti - Son Dakika

Fransa heyeti, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti

6 saat önce

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) heyeti, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Fransa heyeti, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti, System.String[]

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) heyeti, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından yürütülen projelere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kente gelen heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, heyet Başkanı Elçilik Müsteşarı Sylvain Guiaugue, Danışman Stephane Letortu, AFD Türkiye Müdürü Serge Snrech, AFD Ankara Şubesi Koordinatörü Maxime Lebovics, Büyükelçilik Güvenlik Şefi Fabien Hervy, Konsolosluk Birimi Sorumlusu Florent Prieur ve Büyükelçilik Sekreteri Feridun Urani yer aldı.

Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu kabulde, heyet başkanı Guiaugue, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik AFD tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde projeler yürüttüğünü kaydeden Gaiaugue, bu projelerin özellikle su idaresine ilişkin içme ve arıtma suyunun işleme şebekeleri ve tesisleri gibi altyapı projeleri olduğunu belirtti.

Vali Abdullah Erin de ziyaretlerinden dolayı Fransa heyetine teşekkür etti.

Türkiye'nin, 2011 yılından itibaren 4 milyonun üzerinde Suriye vatandaşına kapılarını açtığını ve bu Suriyelilerden 500 bin kadarının Şanlıurfa'da yaşadığını hatırlatan Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş olarak kabul ettiği bu insanlara yönelik yaptığı yardımların hesabını yapmadığını ve hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü desteği vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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