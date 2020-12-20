Futbol: Misli.com 3. Lig

Yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Lige birinci, ikinci ve üçüncü grupta oynanan müsabakalarla devam edildi.

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak