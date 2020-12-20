Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Lige birinci, ikinci ve üçüncü grupta oynanan müsabakalarla devam edildi.
Yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Belediye Derincespor-Diyarbekirspor: 0-0
Manisaspor- Antalya Kemerspor: 1-1
Bucaspor 1928- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1
1877 Alemdağspor- Fatsa Belediyespor: 3-2
Artvin Hopaspor- Çankaya FK: 1-3
Nevşehir Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Payasspor: 0-0
Not: Arnavutköy Belediyespor- Ofspor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
2. Grup:
Tekirdağspor- Nazilli Belediyespor: 0-1
Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 3-3
Büyükçekmece Tepecikspor- Ağrı 1970: 5-0
Yomraspor-Tokatspor: 1-0
Fethiyespor- Halide Edip Adıvarspor: 4-0
Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Kahta 02- İskenderun FK: 2-2
Yozgatspor 1959- Darıca Gençlerbirliği: 0-0
3. Grup:
Şile Yıldızspor- Karşıyaka: 0-2
Altındağspor-Somaspor: 1-4
Osmaniyespor- Çarşambaspor: 0-0
Erbaaspor-Arhavispor: 1-3
Isparta 32-Çatalcaspor: 2-0
Esenler Erokspor- Cizrespor: 7-0
Gölcükspor- Yalovaspor: 1-0
İçel İdmanyurdu- Batman Petrolspor: 3-0
- Kaynak: AA
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