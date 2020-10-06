Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 5 haftanın maç programı şöyle:

5. hafta

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Yılport Samsunspor- İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adanaspor- Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor- Giresunspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor- Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

6. hafta

20 Ekim Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

21 Ekim Çarşamba:

16.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocağlu)

22 Ekim Perşembe:

13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Vefa)

16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Menemenspor-Bursapor (Menemen İlçe)

7. hafta

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

8. hafta

30 Ekim Cuma:

19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçirönegücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

9. hafta

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adanaspor, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

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