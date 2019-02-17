Galatasaray Bu Sezon Deplasmanda 5. Kez Kazandı

Galatasaray
, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa
'yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Bu maçla birlikte ligde deplasmanda 11. maçına çıkan Aslan, sahadan 5. kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Cimbom
söz konusu 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
BELHANDA'DAN 2 HAFTA 3 GOL Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda
, Kasımpaşa karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, son haftalarda hücuma yaptığı katkılarla ön plana çıkıyor. Kasımpaşa karşısında mücadeleye 11'de başlayan Faslı futbolcu, müsabakada 22. dakikasında sahneye çıktığı ve takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti. Bu sezon ligde ilk golleri hafta Trabzonspor
karşısında kaydeden Belhanda, Paşa ağlarını havalandırmasıyla ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 14 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.
MBAYE DİAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mario Diagne
, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne
eski takımına karşı oynadı. Teknik Direktör Fatih Terim
tarafından müsabakada 11'de görevlendirilen Diagne, 90 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Bu sezon 17 Kasımpaşa, 2 de Galatasaray formasıyla ligde mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 21 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Mbaye Diagne, devre arası transfer döneminde Paşa'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu.
GALATASARAY, BU SEZON İKİ MAÇTA DA PAŞA'YI 4-1 YENDİ Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa'yı içeride ve dışarıda oynadığı maçlardan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Belhanda'nın 1, Feghouli'nin de 3 golü ile 4-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan maçı da sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues
'in 2, Eren Derdiyok
ve Serdar Aziz
'in 1'er golü ile 4-1 mağlup etmişti. O maçta Paşa'nın tek golünü penaltıdan Mbaye Diagne kaydetmişti.
GALATASARAY'DA LİGDEKİ SERİ 8'E ÇIKTI Galatasaray, ligde en son Beşiktaş
'a mağlup olduktan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı. Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor
, Başakşehir
ve Alanyaspor
ile berabere kaldı.
22 YIL SONRAKİ RANDEVUYU FATİH TERİM KAZANDI Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, 22 yıl 5 ay 25 gün sonra rakip oldu. Mücadeleden Terim galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa -Galatasaray karşılaşması iki takım teknik adamının da yıllar sonra tekrar rakip olmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son olarak 23 Ağustos 1996 yılında oynanan lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim Galatasaray'ı, Denizli de Kocaelispor
'u çalıştırıyordu. Müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. İki teknik toplam 22 yıl 5 ay 25 gün sonra birbirlerine tekrar rakip oldu. Mücadeleden Fatih Terim galip ayrıldı. Bu maçla birlikte 8 kez karşılaşan iki teknik adam 3'er kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 kez de berabere kaldı.
SOFİANE FEGHOULİ'DEN LİGDE SON 3 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, ligde son 3 karşılaşmada skora katkı yaptı ve 4 gol, 1 asistle oynadı. Feghouli bu sezon toplamda ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Feghouli kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa müsabakasında attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. İlk olarak maçın 28. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, takımını 2-1 öne geçti. İkinci yarıda 52. dakikada güzel bir aşırtma golü atan Cezayirli futbolcu kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, mücadelenin 68. dakikasında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Ligde son 3 karşılaşmada da skora etki den 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Bu sezon Süper Ligde 18, UEFA Şampiyonlar Şigi'nde 3, Türkiye Kupası
'nda 2, TFF Süper Kupa
'da 1 ve UEFA Avrupa
Ligi'nde de 1 olmak üzere 25 karşılaşmada görev alan Feghouli, 7 gol, 2 asitle mücadele etti. Feghouli kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu- Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)