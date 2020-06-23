Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın mücadelesinde Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:

26 Haziran Cuma

27 Haziran Cumartesi

28 Haziran Pazar

18: 30 Demir Grup Sivasspor HES Kablo Kayserispor

21: 00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)

21: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi

21: 00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)

- İstanbul