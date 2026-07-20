Galatasaray'dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız

20.07.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Başkanvekili Maruf Güneş hakkında ortaya atılan bahis iddialarının ardından sarı-kırmızılı kulüpten sert açıklama geldi. Kulüp, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak bunların organize bir algı operasyonunun parçası olduğunu belirtti ve yalan haberleri yayanlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahis ve şike iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri de Galatasaray Başkanvekili Maruf Güneş oldu.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Güneş’le ilgili, 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında kaleci Fernando Muslera’nın kullandığı penaltıya bahis oynadığı iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaların ardından sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Soruşturma süreci üzerinden hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içeriklerin organize şekilde dolaşıma sokulduğunu, bu yolla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ve kulüp ile yöneticilerinin hedef gösterildiğini belirten Galatasaray Kulübü, hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

“GERÇEKLER, YARGILAMA SÜRECİNDE TÜM AÇIKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Temmuz günü gerçekleştirilen bir soruşturma süreci üzerinden, bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş; bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılmaya, kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim, Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur.

Öncelikle herkes bilmelidir ki; gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında, yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak, gerekli suç duyuruları yapılacaktır.

Bugüne kadar konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapmamış olmamızın tek nedeni, soruşturma dosyasında bulunan gizlilik ve kısıtlılık kararıdır. Hukuka ve yargı sürecine duyduğumuz saygı gereği bu karara titizlikle riayet edilmiş, soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir açıklamadan kaçınılmıştır.

Türk yargısına ve adalete olan güvenimiz tamdır. Gerçekler, yargılama sürecinde tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacak, tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır.

“BUGÜN YALANI DA YILANI DA BOĞMANIN GÜNÜDÜR”

Daha sezon başlamadan türlü türlü yalan ve iftiranın aynı anda dolaşıma sokulmasının tek bir amacı vardır: Galatasaray'ın 4 yıldır sahada kurduğu üstünlüğü hazmedemeyenlerin, kulübümüzü saha dışındaki gündemlerle yıpratmaya çalışması.

Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde bu tür kirli operasyonlara boyun eğmemiştir; bundan sonra da eğmeyecektir.

Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri, bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak; attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir.

Galatasaray, dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye; saha dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray, Güncel, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Galatasaray'dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Trabzonspor, Oulai’ye veda etti İşte kazanılacak tarihi bonservis Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis
Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı
CENTCOM duyurdu: ABD’nin asker kaybı arttı CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı
Çorlu’da bir kişi parkta ölü bulundu Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Messi ve Yamal’dan Dünya Kupası’nda bir ilk Messi ve Yamal'dan Dünya Kupası'nda bir ilk

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.