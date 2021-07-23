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Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki - Son Dakika

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki

23.07.2021 17:10

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki Gara Şehidi Vedat Kayanın babası Şehmus Kaya: "Biri Kuzey Irak'tan polisimizi, askerimizi şehit ediyor diğeri Trakya'dan bizi şehit ediyor" "Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyorsa, bizim çocuklarımızın hakkı nerede?

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Gara Şehidi Vedat Kayanın babası Şehmus Kaya:

"Biri Kuzey Irak'tan polisimizi, askerimizi şehit ediyor diğeri Trakya'dan bizi şehit ediyor"

"Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyorsa, bizim çocuklarımızın hakkı nerede?"

MARDİN - Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Gara Şehidi Vedat Kaya'nın evine bayram ziyaretine geldi. Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, ziyaret esnasında Selahattin Demirtaş'ın hakkının ihlal edildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın baba evine bayram ziyaretine geldi. Ziyaret esnasında baba Şehmus Kaya Selahattin Demirtaş'ın hakkının ihlal edildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Kaya, çocuklarının hakkını savunmayan Kılıçdaroğlu'na kendi haklarının nerede olduğunu sordu.

Bu Kurban Bayramında da şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını kaydeden Süleyman Aydın, "Biz evlat nöbeti turan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. Şehmus amcamızı ve Emine annemizi yalnız bırakmadık geldik, buraya bayramlaşmaya. Şehit ailelerimizin yanındayız. Çünkü en iyi onlar bizi anlar, bizde onları anlarız. İyi bilsinler ki sonuna kadar HDP ve PKK ile mücadele edeceğiz. İyi bilsinler ki biz şehit aileleri ile biriz ve hepimiz mağduruz" dedi.

"Selahattin Demirtaş'ın hak ihlali varsa bunların hakkı nerede?"

Herkes teşekkür eden baba Şehmus Kaya ise "Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlarında çocukları evlattır. Sonuçta her ne şekilde bu alçaklar bu çocukları almış ise benim zoruma giden şudur, ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyor. Peki bu insanlar 2 seneyi geçti evlat nöbeti tutuyor. Bunların hepsi mi yalan söylüyor? Onun hak ihlali varsa bunun hakkı nerede? Kılıçdaroğlu bunların hakkı nerede? Sen bir evladı okut, büyüt, sonra iki çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın. O mağaralarda, o bataklığa düşen insanlardan kim kurtuldu ki? Bak 6 sene benim çocuğumu silah zoruyla aldı ve şehit etti. Bizim hakkımız nerede? Bir seferde o kürsüye çık deki, HDP sen bu ailelerin hakkını vereceksin, ya kınayacaksın ya da vereceksin" diye konuştu.

"Selahattin Demirtaş bir teröristtir"

"Sana Mardin'de oy çıkmaz" diyen Kaya, "Biz ölmedik daha Kılıçdaroğlu. Bizim için hiçbir şey yapmadın. Bir kere olsun sen o kürsüye çıkıp da demedin bunların çocukları polis, asker, diğerleri sivil, çoluk çocuk bunları niye dağa kaldırıyorsun? Bunları niye şehit ediyorsun. Bunu bir kere söyle içimiz biraz rahatlasın. Neymiş, Selahattin Demirtaş hakkı ihlal edilmiş. Hadi oradan ne hakkı? Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Biri Kuzey Irak'tan polisimizi, askerimizi şehit ediyor diğeri Trakya'dan bizi şehit ediyor. Son ferdim kalana kadar PKK ve HDP ile mücadele edeceğim. Bu ailelere de elimden ne gelirse yardım edeceğim" şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman Şehmus Kaya'yı, Şevket Altıntaş'ı ve Cennet Abla'yı unutmayacaklarını dile getiren Celil Bektaş da "Her zaman ölene kadar yanlarındayız. Şehmus Kaya bütün dünyaya başkaldırdı. Değil HDP'ye Amerika'ya İsrail'e başkaldırdı. Biz de onların yanındayız. Bir Vedat gider bin tane Vedat kazanırız. Hepimiz Kürt'üz ama Amerika'nın, İsrail'in kürdü değiliz. Bunlar alçaktır. Bunları alçakça şehit ettiler. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum. HDP kendine gelsin. Bizi kullanmasınlar. Beni bir Kürt olarak kullanmasınlar" dedi.

Aileler ev ziyaretinin ardından şehit polis memuru Vedat Kaya'nın Selen Şehitliği'nde bulunan kabri ziyaret ederek dua okudu.

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Vedat Kaya, Gara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki - Son Dakika


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