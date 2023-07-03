Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

03.07.2023 12:24

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40), silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. (23) ise ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
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Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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