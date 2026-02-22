Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Haberin Videosunu İzleyin
Litresi sadece 25 TL! Anadolu\'nun \'kolası\' için Ramazan\'da uzun kuyruklar oluşuyor
22.02.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Litresi sadece 25 TL! Anadolu\'nun \'kolası\' için Ramazan\'da uzun kuyruklar oluşuyor
Haber Videosu

Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Litresi ise 25 liraya satılıyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'te, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olan meyan şerbeti, iftar sofralarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

LİTRESİ 25 LİRAYA SATILIYOR, UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Litresi 25 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor.

Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: Meyan şerbeti

"YAZIN SERİNLETİCİ ETKİSİ VAR"

Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi. Meyanın hazımsızlığa iyi geldiğini belirten Yılmaz, şöyle kaydetti: "Meyan şerbetinin yazın serinletici etkisi vardır. Ramazan ayında her sofrada bulunur. Yeter ki temiz olsun. Ramazan ayında tüketilmesi alışkanlık haline geldiği için her sofrada bulunur. Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar artık yapacak. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim."

Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: Meyan şerbeti

"OSMANLI DÖNEMİNDEN GELEN BİR KÜLTÜRDÜR"

Müşterilerden Bülent Ataseven Ramazan ayında meyan şerbetini sofrasında eksik etmediğini belirterek, "40 yıldır Mehmet ustanın dükkanından meyan şerbeti alıyorum. Tüm dostlarıma bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Çok faydalıdır. Osmanlı döneminden gelen bir kültürdür." dedi.

Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: Meyan şerbeti

"İFTAR ÖNCESİ MUTLAKA ALIP SOFRAMDA BULUNDURURUM"

Müşterilerden Mustafa Alagöz ise ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında meyan şerbetinin geldiğini belirterek, "İftar öncesi mutlaka meyan şerbetimi alıp soframda bulundururum. Herkese tavsiye ederim. Sofralarımızın olmazsa olmazı meyan şerbetidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Fırat Nehri, Gastronomi, İftar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cagdas Yazan Cagdas Yazan:
    aşlama bunun adı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

21:01
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
20:28
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
20:21
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:57
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 21:17:49. #7.11#
SON DAKİKA: Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.