Gaziemir'de iyiliğin kapısı "Sosyal Market" açıldı - Son Dakika

Gaziemir'de iyiliğin kapısı "Sosyal Market" açıldı

İZMİR - Gaziemir Belediyesinin iyiliğe yön veren projesi Sosyal Market, düzenlenen tören ile açıldı. İhtiyaç sahiplerine hizmet vermek için yaşama geçirilen Sosyal Market'in açılışında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hayal ettiğim bir projeyi hayata geçirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

Gaziemir Belediyesinin pusula belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği "Sosyal Market" dün kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşma yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sosyal Market" projesinin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Arda "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Bir o kadar da duygu yüklüyüm. Sosyal Market benim hayalimdeki bir proje. Bu projeyi hayata geçirmek en büyük hedeflerimden birisiydi. Pandemi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğu ve ayağı yere basan bir proje olduğu ortaya çıktı. Bu konuda bize güvenen ve destek olan, uzun yıllardır Gaziemir'e destek olan EŞBAŞ CEO'su Faruk Güler başta olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"İyilikler kazansın"

Sosyal Market aracılığıyla hayırseverlerin yaptıkları gıda, temizlik malzemesi ve giysi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Arda; Gaziemirlileri, İzmirlileri, hayırseverleri Sosyal Market'e sahip çıkmaya, destek vermeye davet etti. Sosyal Market'in işleyiş sistemini anlatan Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede sosyal market benzeri birçok uygulama hayata geçirilmeye çalışıldı ancak bu farklı bir proje. İlk kez ürünlerin üzerinde fiyat yerine puanlama olan bir market. Pandemi süreci gösterdi ki, İzmirliler yardımlaşmada çok güçlü. Tunç Başkanıma ve Neptün Hanıma teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde İzmirliler pandemi sürecinde oldukça başarılı bir süreç geçirdiler. Bu sürekliliği olan bir proje. Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Gaziemirli ve hayırsever vatandaşları sosyal markete sahip çıkmaya davet ediyorum. İyi ki varsınız, iyilikler kazansın" ifadelerini kullandı.

"Bundan daha iyi bir proje olabilir mi?"

Korona virüs salgını nedeniyle dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin ortaya çıktığına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de pandemi süreci ile birlikte en önemli projenin yardımlaşma olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Başkan Soyer "Bizlere 'en büyük projen ne?' diye sorulduğu zaman buna cevap vermekte zorlanırız. Ancak iyilikten, dayanışmadan daha iyi bir proje olabilir mi? Az önce bir toplantı yaptık ve Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin Gaziemir Metrosu. Bununla ilgili değerli başkanım detayları sizinle ileriki süreçlerde paylaşacak. Gaziemir Metrosu için jeolojik etüt çalışmaları şu an devam ediyor. Ben buradan sadece teşekkür etmek istiyorum. İsmini bilmediğimiz birçok kardeşimiz ve hemşehrimiz elini cebine atıyor ve bir şeyler yapmanın heyecanını yaşıyor. Bu pandemi süreci hepimize gösterdi ki dayanışmak zorundayız. Aksi takdirde bu tür sorunların tahribatları çok daha büyük oluyor. Ben bu projeyi başaran, dayanışma ruhunu diri tutan, bu kadar somut bir şekilde hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda Hanımefendiye, elini taşın altını sokup bu projeye destek olan ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler ile Sosyal Market'e destek veren hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Bize insan olduğumuzu hatırlatan ve atalarımızın kadim öğretisini geleceğe taşımamızı sağlayan tek şeyin omuz omuza dayanışma olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyilik kazansın" diye konuştu.

"Sosyal Market'e destek olmaktan gurur duyuyorum"

Gaziemir Belediyesi ve ESBAŞ iş birliğinde ilçeye ESBAŞ Spor Salonu, Kadın Danışma Merkezi, Sağlık Köyü'nün kazandırıldığının altını çizen ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, Sosyal Market projesinde de yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Korona virüs salgının sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, bu günlerin Sosyal Market projesinin önemini daha da artırdığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gaziemir Belediyemizin, Gaziemir'imize değer katacak hemşehrilerimizin hayatlarına dokunacak önemli bir projesini daha tamamlamış olmasının verdiği mutlulukla burada toplanmış bulunuyoruz. Toplumsal dayanışma açısından büyük bir sınavdan geçtiğimiz bu günlerde sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere çok yardımlaştı bu toplum birbiriyle. Bu projede onlardan birisi. Çok daha önceden heyecanla başlayan bir projeydi. ESBAŞ olarak böyle bir projeye destek olarak hayata geçmesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyorum. Sosyal Market'in ihtiyaç sahiplerine en iyi hizmeti üretmesi için çalışma arkadaşlarım destek olmaktan geri durmayacaklardır."

Plaket takdim etti

Konuşmaların ardından Tunç Soyer, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'ya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da Sosyal Market projesine katkı koydukları için ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler'e teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki ekibe Sosyal Market'i gezdirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gaziemir merkez pazar yerinin altında bulunan "Sosyal Market"in açılış törenine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları, muhtarlar ile Gaziemirliler katıldı.

Sosyal Market nedir?

Gaziemir Belediyesinin ESBAŞ'ın desteğiyle yaşama geçirdiği Sosyal Market hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Hayırseverlerin yaptıkları bağışlar belediye eliyle Sosyal Market'te ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sosyal Market, Gaziemir'in "iyilik ve dayanışma merkezi" olacak. Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü olan bir kart verilecek. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayacak. Yardımlardan yararlanmak, bağış yapmak isteyenler 0 232 999 0251 - 1201 (dahili) numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek.