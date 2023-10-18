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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:28

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında ölenlerin sayısını 471 olarak güncelledi. Saldırıda 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında ölenlerin sayısını 471 olarak güncelledi.

28'i AĞIR 342 YARALI VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğünü belirtmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, "İşgalci İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'nde gerçekleştirdiği en büyük ve en şiddetli katliamda 471 kişi şehit oldu" ifadelerine yer verildi. Hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

"İSRAİL, SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"

Açıklamada ayrıca, "Hastaneleri hedef alma aşamasına gelen, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katliam gerçekleştirmeye cüret eden İsrail, sağlık sistemi için ciddi bir tehdittir." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

TOPLAM 3.478 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı toplam bilançoyu da paylaştı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde 12 gündür sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 478 kişi şehit oldu, 12 bin 65 kişi ise yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

FİLİSTİN VE TÜRKİYE'DE 3 GÜNLÜK YAS

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti. Abbas, "Gazze'deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz. İsrail'in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi - Son Dakika
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