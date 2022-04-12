"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı - Son Dakika

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarına odaklanan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin İzmir'de düzenlenen ilk yerel paydaş toplantısında, yapılacak çalışmalarla ilgili paydaşların görüş ve önerileri alındı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha ziyaretleri başladı.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen projenin ilk yerel paydaş toplantısı pilot iller arasında yer alan İzmir'de düzenlendi.

Toplantıda, İzmir'de yaşayan ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar ile ilgili durum değerlendirmesi yapılırken, paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı bir oturum da düzenlendi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

"Projenin alana hizmet edecek örnek bir proje olduğunu düşünüyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Güler Özdoğan, bir ülkenin en önemli insan kaynağı gücünü gençlerin oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın ve ülkelerin geleceğinin gençlerin ellerinde şekilleneceğini aktaran Özdoğan, "Bu sebeple bugünden gençlere yapılacak yatırımlar çok değerlidir. Bu noktada, NEET nüfus grubunda yer alan genç kadınların farklı ihtiyaçlarının gözetilerek kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bu bakış açısıyla kurgulanan, NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları gibi faaliyetleri içeren Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin alana hizmet edecek örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Projemizin başarıya ulaşması için tüm taraflarca sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suat Dede ise "Genç istihdam stratejimiz; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılmasını geleceğin işleri konseptiyle gözetmektedir. Bakanlığımız da çalışmalarında, kadınların sadece kadın mesleği olarak değerlendirilebilecek mesleklerde değil, gelecekte de geçerliliği olacak insana yakışır işlere erişimine olanak sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimsemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının görünür kılınması ve bu ihtiyaçların olabildiğince karşılanması amacıyla uygulamaya konan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir, yüksek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, gelişmiş sanayisi ve ticaret hacmiyle gençler için elverişli bir potansiyele sahip. Bu açıdan İzmir'de gerçekleştireceğimiz çalışmaların bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sorunun çözümü için yerelden ulusala hep birlikte çalışacağız"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de dönüşüm başlatacak bir büyük etki projesi gerçekleştirme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda hem ülkemizde ve dünyada önemli bir toplumsal sorun olan hem de bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı vereceğimize inandığımız ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımak ve sorunlara yönelik mekanizmalar geliştirmek amacıyla Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Proje'mizi hayata geçirdik. Kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum el birliğiyle bu sorunun çözümü için yerelden ulusala hep birlikte çalışacağız. Daha fazla ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadına ulaşmak ve bu alanda kolektif etki yaratmak için sizlerin desteğini çok önemsiyoruz. İzmir'de başlayan yerel paydaş toplantılarımız sırasıyla Diyarbakır ve Adana'da devam edecek."

Safkan, ilk durak olan İzmir'in, iş birliğine çok açık ve halihazırda bu konuda çok değerli projelere sahip olduğunu aktararak, bu paydaş toplantısından güç alarak ilerlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Türkiye'de 18 ila 29 yaş arasındaki her iki genç kadından biri ne eğitimde ne istihdamda"

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığına işaret ederek, "Kimseyi geride bırakmamak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın temelini oluşturuyor. Bu bağlamda projenin ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlarda farkındalık yaratmada, kendilerini geliştirmelerini sağlamada ve istihdam edilebilirliklerinin artmasında büyük etkisi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi, İzmir'in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İzmir'in ardından Diyarbakır ve Adana'da da bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak. İhtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir'de illere özel mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek.

Analizler doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca, eğitim, staj ve istihdam fırsatlarına ulaşılabilen "Fırsatlar Haritası" ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modüllerini içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevi görecek.

Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.