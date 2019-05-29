Son Dakika Haberleri: Genç milli futbolcular Rusya'da turnuvaya katılacak
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Genç milli futbolcular Rusya'da turnuvaya katılacak

1 saat önce

Rusya'da düzenlenecek Valentin Granatkin Turnuvası'na katılacak 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Genç milli futbolcular Rusya'da turnuvaya katılacak, System.String[]
Rusya'da düzenlenecek Valentin Granatkin Turnuvası'na katılacak 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva için aday kadroya çağrılan futbolcular, 1 Haziran Cumartesi günü 13.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.
18 Yaş Altı Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Ahmet Çolak (Atiker Konyaspor), Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü, Güney Gencel (Galatasaray), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Taha Tunç (Pendikspor), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Dusseldorf).
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:47 Kaynak: AA
Futbol, Rusya Federasyonu, Spor
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