Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde

Gündem

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Çığ altında kalan 5 Judo Milli Takımı sporcusu yaralandı, 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Olay sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sorumluluğu kendi üzerinden atmak için verdiği çaba dikkatlerden kaçmadı. Kendi sorumluluk alanlarında her zaman önlem aldıklarını ifade eden Başkan Sekmen, "Pistin dışında olan bir hadise.... Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bir dikkatsizlik, bir izin almamazlık söz konusu... Biz her sabah pistlerimizde çığ patlatması yapıyoruz. Bu vatandaşlarımız dağlı karların sıkıntılarını düşünememiş. Düşünmeleri gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

KENDİNİ AKLAMA GAYRETİ TEPKİ ÇEKTİ

Gencecik bir sporcunun hayatını kaybettiği olay sonrası üzüntüsünü dile getirmesi ve konuyla ilgili ekran başındakileri bilgilendirmesi beklenen Başkan Sekmen'in her cümlesinin başında "Bizim sorumluluk alanımızda olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok" diyerek kendini aklama çabası yayını izleyenlerin de tepkisini çekti.