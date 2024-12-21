Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde - Son Dakika
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Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. 16 yaşındaki bir sporcunun hayatını kaybettiği olay sonrası bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok" diyerek kendini aklamaya çalışması tepki çekti.

21.12.2024 11:40  Güncelleme: 12:09
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Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Çığ altında kalan 5 Judo Milli Takımı sporcusu yaralandı, 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Olay sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sorumluluğu kendi üzerinden atmak için verdiği çaba dikkatlerden kaçmadı. Kendi sorumluluk alanlarında her zaman önlem aldıklarını ifade eden Başkan Sekmen, "Pistin dışında olan bir hadise.... Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bir dikkatsizlik, bir izin almamazlık söz konusu... Biz her sabah pistlerimizde çığ patlatması yapıyoruz. Bu vatandaşlarımız dağlı karların sıkıntılarını düşünememiş. Düşünmeleri gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

KENDİNİ AKLAMA GAYRETİ TEPKİ ÇEKTİ

Gencecik bir sporcunun hayatını kaybettiği olay sonrası üzüntüsünü dile getirmesi ve konuyla ilgili ekran başındakileri bilgilendirmesi beklenen Başkan Sekmen'in her cümlesinin başında "Bizim sorumluluk alanımızda olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok" diyerek kendini aklama çabası yayını izleyenlerin de tepkisini çekti.

Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde

Palandöken Dağı, Mehmet Sekmen, Politika, Erzurum, Sözler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Talat Yelbuz:
    CHP OLSAYDI COKTAN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI 68 28 Yanıtla
  • Hasan Öztürk:
    Bir Snow borçu olarak söylüyorum pis dışına çıkıldıysa yetkililerin hiçbir zaman sorumlulugu yoktur her zaman uyarı levhaları vardır kayak merkezlerinde hiçbir zaman için riske atmazlar her zaman kapatırlar 43 2 Yanıtla
  • Aa:
    imamoglunu taslatan milleti birbirine düşüren bu bölücüydu degilmi.liyakat olmazsa bu hadiseler yaşanır.Vakti zamanı gelince sendende hesap sorar turk yargisi 23 18 Yanıtla
  • null:
    Adam bizim saha alanımızın dışında diyor,başka ne desin.. 25 9 Yanıtla
  • Zekeriya Çelik:
    adam haklı beyler dagilin 19 12 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    "IZIN ALMAMAZLIK SÖZ KONUSU" lafa bak hele...Ulan Allahsiz 11 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun doğru söylüyorsun 15 9 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    başkan napsin mesala ne yapabilir ne bekliyorsunuz sen tatile cikiyorsun kayaga gidiyorsun yolda kaza oluyor kaza yaptığın yerde başkan mı sorumlu yani bu kadsrmi kafanız çalışıyor 12 5 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Yıllardı Dağ sporu ile uğraşıyorum, uyarı levha ve belirlenmiş alan dışına çıkılmışsa yapılacak hiç bir şey yoktur. Bu dünyanın heryerinde öyledir. Yani işin parisel futbol takımsal yanını aramayın. 13 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    pardon.belediye başkanını tanımam.çığ düşmüş, belelediye başkanı sorumluluğu üzerinden atmaya çalışiyor deniliyor.yani belediye başkanı çığı mı engelleyecekti.ne yapacaktı.bazen doğal afetler acı sonuçlar versede, malesef olabiliyor. 8 1 Yanıtla
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