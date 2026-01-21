Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
21.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
Haber Videosu

Van'ın Çatak ilçesinde kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor.

Çatak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı.

EVLERE KAR TÜNELLERİ İLE GİRİLİYOR

Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor. Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Görüntü Türkiye'den! kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

Görüntü Türkiye'den! kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
Görüntü Türkiye'den! kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
Görüntü Türkiye'den! kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Dünya, Yaşam, Çatak, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Yağsın dedikte bu kadar abartılsın demedik yinede bir bildiği vardır kar berekettir 7 5 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    çeken bilir, rabbim yardımcıları olsun, 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:59
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.