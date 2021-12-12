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Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı - Son Dakika

Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı

12.12.2021 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde fahiş fiyatlar ve boş kalan raflar üzerinden stokçulara savaş ilan ederken, konuya ilişkin skandal görüntüler bu kez İstanbul'dan geldi. Bazı zincir marketler, fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. "Gizli stokçuluk" yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı.

İstanbul'da farklı semtlerde bulunan marketleri dolaşan muhabirin, "Sütlerde sınırlandırma var mı?" sorusu üzerine Şişli'de bulunan bir market çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Şu an sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Yasak olmasının sebebi şu an olan durumlar. Bu kararı bizim market yönetimimiz verdi" dedi.

"SÜTLER FARKLI MARKALARDAN DA OLSA 2'DEN FAZLA ALAMAZSINIZ"

Yine aynı markette kasada bulunan bir diğer market çalışanı ise "Şu an en fazla 2 süt satın alabilirsiniz. Daha fazlasını kasadan geçemem. Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Bu seferlik elinizde 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem yasak var" diye konuştu.

"5 KİLOGRAMLIK YAĞDAN 2 TANE ALAMIYORSUNUZ"

2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih'te bulunan bir market çalışanı ise, "Yağ ve sigarada sınırlandırma var. Gerçi bugün itibarıyla sigaraya zam geldi, sınırlandırma kalktı. Mesela 5 kilogramlık yağdan 2 tane alamıyorsunuz. Amaç her müşteriye ürün satmak ve diğer müşterilere yok dememek" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİ STOK OLARAK BEKLETİYORUZ"

Mecidiyeköy'de bulunan başka bir market çalışanı ise, "Biz de en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Nedeni ise ürünleri stok olarak bekletiyoruz. Şu an bizim markette yağ, şeker, süt ve sigarada sınırlandırma var. Yöneticilerime 'neden böyle bir şey var' diye sorduğumda sadece yasak diyorlar" diye konuştu.

İSTANBUL'DA BAZI MARKETLERDE SATIŞ KISITLAMASI
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal.

"MARKET YÖNETİMLERİ ÇALIŞANLARINA TALİMAT VERİYOR"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, "Marketlerde şu anda bazı ürünlerde market yönetimlerinden kaynaklı sıkıntılar var. Bazı marketler kendi stoklarında bulunan ürünü eritmemek ve daha sonra yüksek fiyatlara satabilmek için stok kısıtlamasına gidiyor. Bu satış kısıtlaması sayıyla oluyor. Bu sınırlandırma temel gıda ürünleri olan yağ, şeker, un ve sütte daha çok söz konusu.

Markette gittiğinizde 2 adetten fazla süt alamıyorsunuz. Bu durum tamamen market yönetimlerinin çalışanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda oluyor. Market sahipleri elindeki ürünleri düşük fiyattan satmak istemiyor, çünkü zam geleceğini düşünüyor. Bu durumu geçen günlerde sigarada yaşadık. Sigarada sınırlandırma uygulanıyordu, ancak zam geldikten sonra satışlarda herhangi bir kısıtlandırma olmadı" diye konuştu.

"MARKETÇİLER GİZLİ STOKÇULUK YAPIYOR"

Bal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Marketçilerin bu yaptığı açık stokçuluk olmasa da kapalı stokçuluk. Açık stokçulukta mallar depolara yığılır, fiyatların artması beklenir öyle satılırdı. Şimdiyse depolarda olan mallar zam gelene kadar raflarda sınırlı sayıda satılıyor. Buna da gizli stokçuluk diyoruz. Yaklaşık bir haftadır oldukça şikayet alıyoruz. Vatandaşların bu konuda kanunen yapabilecekleri çok şey var.

Marketlerde sınırlandırmayla karşılaştıkları zaman bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirebilirler. Ayrıca vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Bildirim uygulamasına şikayetlerini bildirebilirler. Bir de Gelir İdaresi Başkanlığı'da bir uygulama başlattı vatandaşlar oraya da şikayetlerini iletebilir. Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı bu firmaların alış faturalarıyla stoklarını anlık denetleyebilir" dedi.

ERDOĞAN STOKÇULARA SAVAŞ İLAN ETMİŞTİ: MALLARINA EL KOYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada açgözlü fırsatçıların bulunduğuna dikkati çekerek, stokçuluk yapanlara şu uyarıda bulunmuştu; "Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız."

"STOKÇULUK YAPANIN TEPESİNDEYİZ"

Stokçuluğa fırsat vermemeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, her alanda stokçuluk yapanın tepesinde olacaklarını kaydetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz" diye konuşmuştu.

Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı - Son Dakika
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