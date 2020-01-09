Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda - Son Dakika
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Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde Göztepe'nin kadrosunda düşünmediği Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, ilk yarıda gol atamadan sarı-kırmızılı formaya veda ediyor.

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde Göztepe'nin kadrosunda düşünmediği Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, ilk yarıda gol atamadan sarı-kırmızılı formaya veda ediyor.

Göztepe'nin, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Eren Derdiyok ile geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Yasin Öztekin, ligin ilk devresinde beklentilerin altında kaldı. Lig maçlarında gol atamayan 2 oyuncunun kadroda düşünülmediği için sarı-kırmızılı ekibin ikinci devre hazırlıklarına katılmadığı açıklandı.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde 2006-2009 yıllarında Basel'de, daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim'da mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başlayan golcü futbolcu daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla 7 gol attı ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almadı.

Bu sezon başında Göztepe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, Cameron Jerome'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk 4 maçta süre aldıktan sonra ligde 15. haftada Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil oldu.

Ligde 5 maçta 267 dakika sahada kalan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı formayla gol atamadı. Eren Derdiyok, kupada ise Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gole imza attı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 126 maçta 43 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun kariyerine İsviçre'de devam etmesi bekleniyor.

Geçen sezonun en golcüsü Yasin Öztekin

Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Yasin Öztekin, profesyonel futbol hayatına altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'da başladı. 2010-2011 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin Öztekin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarını giydi.

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl Süper Lig'de 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 golle takımda "en golcü oyuncu" unvanını elde etmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı.

Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol üretti.

Türkiye kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 298 maça çıkan Yasin Öztekin, 63 gol attı.

Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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