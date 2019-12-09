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Göztepe 'kanat'landı uçuyor

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin çıkışı devam ediyor.

Göztepe 'kanat'landı uçuyor, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin çıkışı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son 5 haftada 11 puan toplayarak iddialı bir konuma geldi.

Süper Lig'e sahasında aldığı Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ilk 4 haftada gol sevinci yaşayamamıştı. 5. haftada iç sahada Konyaspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, hem ilk golü atmış hem de ilk galibiyetini almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçta sonra deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmış ve ardından iç sahada ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etmişti.

Göztepe'de işler iyiye gitmeye başlamışken art arda alınan Başakşehir ve farklı Kasımpaşa mağlubiyetleri sonucu Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

GÖZTEPE, 'KANAT'LANDI UÇUYOR

Deplasmanda alından 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle havaya giren İzmir ekibinin başına İlhan Palut getirildi. Göstereceği performans merak konusu olan Palut yönetimindeki Göztepe, iç sahada Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor deplasmanında da 3 puanı tek golle aldı. Ardından iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son olarak Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı takım, bu maçta da kanat oyuncularıyla güldü. Mücadeleyi Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in (2) golleriyle 3-1 kazanan Göztepe, son 5 haftada 11 puan topladı.

Süper Lig'in 14. haftasını 20 puanla 9. sırada kapatan sarı-kırmızılı takım, haftaya yine bir Ankara temsilcisi olan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Ankaragücü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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