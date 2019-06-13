Son Dakika Haberleri: GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Son Dakika Spor Haber

GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı, 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasındaki maçla başlayacak.

GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor, System.String[]
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı, 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasındaki maçla başlayacak.
Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika, 15 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek. Brezilya, bu sene turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989'un ardından 5. kez ev sahipliği yapacak.
Geride kalan iki turnuvada zafere ulaşan Şili'nin son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Kupa Amerika'da boy gösterecek 12 takım, çeyrek finale yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 3 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi iki grup üçüncüsü son 8 arasına kalacak.
A Grubu'nda Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru, B Grubu'nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar, C Grubu'nda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yer alacak.
Brezilya ile Bolivya arasındaki açılış karşılaşması, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da, final maçı ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.
Karşılaşmaların 5 şehirde oynanacağı turnuvada ev sahibi Brezilya, sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı.
Kupa Amerika'da 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım Uruguay, son şampiyonluğuna 2011'de ulaştı. Kupayı müzesine 14 kez götüren Arjantin ise son olarak 1993'te şampiyon oldu.
Katar ilk kez turnuvada
Bu sene turnuvada boy gösterecek Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak.
Katar'ın yanı sıra Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.
Türkiye'den 6 futbolcu
Arjantinli Lionel Messi, Sergio Agüero, Brezilyalı Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Kolombiyalı James Rodriguez, Radamel Falcao, Uruguaylı Luis Suarez, Edinson Cavani, Şilili Alexis Sanchez gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin top koşturacağı Kupa Amerika'da Türkiye'den de 6 futbolcu sahaya çıkacak.
Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 Kaynak: AA
15 haziran, brezilya, futbol, amerika, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Sociedad, Alexander Isak'ı transfer etti! İşte Konami'nin yeni oyunu eFootball PES 2020'nin detayları! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak EURO 2020 biletleri satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GRAFİKLİ - Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]