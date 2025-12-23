Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı - Son Dakika
Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı

Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin\'e destek eyleminde gözaltına alındı
23.12.2025 15:32  Güncelleme: 17:04
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı Palestine Action grubuna destek gösterisinde gözaltına alındı. Thunberg, "Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" pankartı tuttuğu için 2 kişi ile birlikte tutuklandı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'de Filistin yanlısı eylemleriyle tanınan Palestine Action grubuna destek gösterisinde gözaltına alındı. Thunberg, tutuklu Filistin aktivistlerinin taleplerini dile getiren ve açlık grevinde olan mahkumlara destek amacıyla pankart açtı. Polis, eylem sırasında Thunberg'in yanı sıra ofise kırmızı boya sıkan iki eylemciyi de tutukladı.

KIRMIZI BOYALI PROTESTO

Thunberg'in destek verdiği eylem, Prisoners for Palestine (Filistin için Mahkumlar) platformu tarafından düzenlendi. Platform, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a sigorta desteği veren Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde protesto gerçekleştirdi. Eylemciler, binanın girişine kırmızı boya sıktı ve Palestine Action'a destek için oturma eylemi yaptı.

POLİS MÜDAHALESİ

Londra'nın tarihi bölgesi City'de gerçekleşen eylemde, Thunberg'in yanı sıra ofise kırmızı boya sıkan 2 eylemci de gözaltına alındı. Paylaşılan videolarda, Thunberg'in pankartının polis tarafından alındığı ve "Kalkmak istiyor musun?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdiği görüldü.

Prisoners for Palestine'ın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, 'Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım' pankartı tuttuğu için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

AÇLIK GREVİNDEKİ MAHKUMLARIN TALEPLERİ

Temmuz ayında yasaklanan Palestine Action grubunun tutuklu 8 aktivisti, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi ve yasağın kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı. Açlık grevinde 51 günü geride bırakan Qesser Zuhrah eylemini sonlandırırken, Amy Gardiner-Gibson üç kez hastaneye kaldırılmasına rağmen grevine devam ediyor. Toplamda 3 mahkum sağlık gerekçesiyle greve son verirken, kalan 5 mahkumun temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle görüşme talepleri henüz karşılanmadı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Cezaevleri, Denetimli Serbestlik ve Suç Tekrarını Azaltmadan Sorumlu Devlet Bakanı William James Timpson, açlık grevlerinin yeni bir durum olmadığını belirtti. Timpson, İngiltere'de yılda ortalama 200 mahkumun açlık grevi yaptığını kaydederek, cezaevi koşullarıyla ilgili iddiaları reddetti. Bakan, mahkum temsilcileriyle bakanların buluşmasının yasalara aykırı olacağını vurguladı ve "Bakanlar mahkum temsilcileriyle buluşmayacak. Güçler ayrılığı ilkesine bağlı bir adalet sistemimiz var. Bağımsız yargı da bu sistemin temel taşıdır. Devam eden bir yargılamada bakanların mahkum temsilcileriyle buluşması, yasalara aykırı ve yanlış olur." dedi.

Kaynak: AA

