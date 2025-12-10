Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var - Son Dakika
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

10.12.2025 12:59
Haber Videosu

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruştırmada, kızı ve arkadaşı 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 4'e çıkarken soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık." dedi. Öte yandan Güllü'nün kızının ifadelerinde çeliştiği belirtildi.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.

KIZI İLE ARKADAŞI, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

TUĞYAN'IN İFADELERİ ÇELİŞTİ

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.

"İĞNEYLE KUYU KAZDIK"

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Savaş Yasinoğlu Savaş Yasinoğlu:
    Yazzık para uğruna seni 9 ay karnında taşıyan yemeyip yediren içmeyim içeren giymeyip giydiren Anneye kıymak Yazzıklar olsun geldiğimiz bu duruma 46 1 Yanıtla
  • Hakan şen Hakan şen:
    bencede adalet yerine bulacaktır buldu da galiba 47 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    vaybe ANA Katili hah.. 42 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    vicdanının azabından canına kıyar içeride nasıl evlat olmuş aşağılık 12 1 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    TUZLA MEZARLIĞINDAKİ ÇALIŞANIN DEDİĞİ GİBİ GELDİĞİNDEN BERİ GELMİYEN KALMADI ÇOCUKLARI SİZİN KADAR GELMEDİ DEMİŞTİ OFF ALLAHIM OFF GELİNEN DURUMA BAKIN NE DESEK BİLMEM,Kİ DİYEMOYİRUZ,Kİ İDAM ACELE İDAM TASARLAYARAK ÖLÜME SEBEBİYETTEN 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
