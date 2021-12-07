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Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi

07.12.2021 12:06
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 1 haftada; İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 1 haftada; İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Pendik Ro-Ro Limanı'na gelen TIR'ı 'riskli' olarak değerlendirdi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine sökülen dorse kapıları içindeki gizli bölmelerde toplam 84 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen diğer operasyonda ise uluslararası kargo terminalinde gönderi, Gümrük Muhafaza ekiplerince 'riskli' olarak değerlendirildi. X-ray cihazı ile kontrol edilen kargo, daha sonra dedektör köpeklerle arandı. Gönderinin içinde toplam 102 kilo 'khat' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.KENYA'DAN GELEN KARGODAN UYUŞTURUCU ÇIKTIGümrük Muhafaza ekipleri, bu olaydan kısa süre sonra Hatay'a Kenya'dan gelen uluslararası kargo içinde 'khat' cinsi uyuşturucunun izine rastladı. Yapılan analizde 'riskli' bulunan gönderi, açılarak arandı. Bitki çayı olarak beyan edilen gönderideki ürünler, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Analiz sonucunda 62 kilo ağırlığındaki ürünlerin bitki çayı değil 'khat' cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonda uyuşturucuyu teslim almaya gelen kişi, gözaltına alındı.Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise İran'dan Türkiye'ye gelen TIR, 'şüpheli' bulundu. Yapılan aramada, araç çekicisindeki sigara kartonlarının içine gizlenen 6,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.KEKLERİN İÇİNDE UYUŞTURUCUAntalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise içine uyuşturucu madde ilave edilen kekleri Türkiye'ye sokmak isteyen uyuşturucu kaçakçıları, Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucu deşifre edildi. Riskli görülen yolcuların bagajlarında yapılan kontrollerde, valizlerde bulunan keklere, dedektör köpeklerin tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine numune alınarak analiz edilen keklerin içinde esrar cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon sonucu 6 kutu kek içine ilave edilen yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren şüpheliler, gözaltına alındı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin 1 haftada gerçekleştirdiği bu operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

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Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Uyuşturucu, Antalya, Hakkari, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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