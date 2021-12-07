Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 haftada 255 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Pendik Ro-Ro Limanı'na gelen TIR'ı 'riskli' olarak değerlendirdi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine sökülen dorse kapıları içindeki gizli bölmelerde toplam 84 kilo eroin ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 1 haftada; İstanbul , Hatay , Hakkari ve Antalya 'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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