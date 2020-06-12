GÜNDEM / 12 Haziran 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir, Akçaabat ve Avni Aker Millet bahçelerinde incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Meydan Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde inceleyerek Fatih Parkı'nın açılışını yapacak.

Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Araklı TOKİ konutları ve Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Barma Yaylası'nda incelemede bulunacak.

(Trabzon/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 120 derslik, 114 kişilik öğrenci pansiyonu protokolünün imza törenine katılacak.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı sanayi üretim, perakende ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Trabzonspor, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başlatacakları kampanyayla ilgili Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, kulübe tekrar kazandırılan No: 1903 Mehmet Üstünkaya Etiler Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.03) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile Milan, Allianz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Torino/22.00)

ÖZEL HABER

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı

Çocuk işçiliği ile etkin mücadele eden Bakanlık, sokakta çalıştırılan 20 bin 274 çocuk ile ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlandırdı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

"Hayata geçirdiğimiz proje ve yürüttüğümüz mücadeleyle ülkemizde çocuk işçiliği oranını yüzde 4,4'lere kadar düşürdük"



(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- 451 bin adayın gireceği 2020-MSÜ sınavı için hazırlıklar tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki binalar detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi"



"Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler"



(Selma Kasap/Ankara)

3- Çeyiz Hesabı birikimi 86 milyon liraya yaklaştı

Kovid-19 salgını sürecinde bir süre faaliyetleri durdurulan düğün ve nikah salonlarında açılış için gün sayılırken, dünya evine girecek gençlerin yardımına devlet katkısıyla desteklenen "Çeyiz Hesabı" yetişecek

Çeyiz Hesabı uygulamasında, nisan itibarıyla aktif katılımcı sayısı 13 bin 546 kişiyi buldu, toplam birikim tutarı da 85 milyon 609 bin 283 liraya ulaştı

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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