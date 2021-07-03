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GÜNDEM / 3 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 3 Temmuz 2021

03.07.2021 08:57
GÜNDEM / 3 Temmuz 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, Mini Mardin Projesi, otopark projesi, eski Mardin Tarihi Çarşı restorasyonu, Ensar ve Saraçoğlu mahalleleri kentsel dönüşüm, eski bayındırlık lojmanları yıkım, Artuklu Millet Bahçesi...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, Mini Mardin Projesi, otopark projesi, eski Mardin Tarihi Çarşı restorasyonu, Ensar ve Saraçoğlu mahalleleri kentsel dönüşüm, eski bayındırlık lojmanları yıkım, Artuklu Millet Bahçesi alanlarında inceleme yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mardin/09.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplu açılış törenine katılacak, Gölhisar Belediyesini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Burdur/14.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ, İstanbul İl Başkanlığında düzenlenecek İl AR-GE ve Eğitim Başkanları Çalışma Kampı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak.

(Kastamonu/08.30-13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapanış oturumuna katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir yatırımları protokol imza törenine katılacak, Alsancak Stadyumu'nda incelemede bulunacak, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret edecek.

(İzmir/15.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final mücadelesi Çekya- Danimarka ve Ukrayna-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.

(Bakü/19.00/Roma/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 3. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:

"Türk lirasıyla ihracat bu yılın 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 31,7 milyar lira oldu. 6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk lirasıyla gerçekleştirmişiz"

"İhracatımızın haziranda Türk lirasıyla en yoğun yapıldığı 6 ülkenin Irak, Almanya, KKTC, Almanya, İran ve Suriye olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde 6 ayda yapılan 31,7 milyar liralık ihracatta da yine bu ülkeler öne çıkıyor"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Yaz Kur'an kursları pazartesi çocuk sesleriyle şenlenecek

Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul'daki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 7 bin personel, öğrencilere eğitim verecek

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı:

"Öğrencilerle buluşmanın mutluğunu bu sene yaşayacağız. Geçen sene salgın şartları daha ağırdı, yapamadık. Bu sene oluşan bu boşluğu gidermek istiyoruz, amacımız o yönde"

"Sınıflarımızda öğrenci sayılarımızı koronavirüs tedbirlerine göre göre planladık. Bir sınıfta öğrenci sayısı 25'in üzerine çıkmayacak. Salgın şartlarını dikkate alıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

3- Kanserle savaşında dokuzuncu zaferi kazandı

İlk kez 2010'da metastatik meme kanseri teşhisi konulan 44 yaşındaki Canan Perdahlı, bugüne kadar akciğer, kemik, rahim, yumurtalık kanserleriyle mücadele etti

Perdahlı, son olarak kafatasında tespit edilen tümörün alınması için girdiği ameliyattan da başarıyla çıktı

Canan Perdahlı:

"Tedaviye ya da hastalığa odaklanmak yerine yaşama, yapılacaklara odaklanmak akabinde de tedavinize eşlik edecek motivasyonlarla yola çıkmak gerekiyor"

"Hasta hakları savunuculuğu, aktivizm ile ilgili yurt dışında eğitimler aldım. Arkasından da Metastatik Meme Kanseri Derneğini kurdum. Dernek bünyesinde gönüllüler yetiştiriyoruz. Hastalara gerek medikal gerek sosyal destek vermeye çalışıyoruz"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

***

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geri dönüşüm, Murat Kurum, Mardin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Temmuz 2021 - Son Dakika


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