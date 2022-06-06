"Çevre ve Çocuk Akademisi" erişime açıldı - Son Dakika
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"Çevre ve Çocuk Akademisi" erişime açıldı

06.06.2022 10:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle, çocuklara çevre ve doğa bilinci oluşturmak için hazırlanan Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu "Çevre ve Çocuk Akademisi" erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle, çocuklara çevre ve doğa bilinci oluşturmak için hazırlanan Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu "Çevre ve Çocuk Akademisi" erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara AKM Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre ve Çocuk Akademisi ve Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti Tanıtım Programı"na katıldı.

Programda konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında, çocuklar için oyun ve piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu millet bahçeleri yaptıkların belirterek, "Siz evlatlarımızı ülkemizin ve şehirlerimizin her köşesinde yeşille, toprakla, ağaçla, doğayla buluşturmak istiyoruz. İstiyoruz ki, gönlünüzce koşun, oynayın, eğlenin, doğayla dost olun." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu Çevre ve Çocuk Akademisi'ni bugün itibarıyla çocukların hizmetine sunduklarını bildiren Kurum, akademinin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"İşaret dili betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuzun hepsine engelsiz bir platform hediye ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz EBA şifreleriyle akademiye girecekler. Sizler için hazırladığımız eğitim videolarını, animasyonları ve filmleri izleyerek hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Bütün akademileri tamamladığınızda, Çevre ve Çocuk Akademisi Bilgi Yarışmasına katılacaksınız. Topladığınız puanlarla çevre marketimizden dilediğiniz hediyeleri alabileceksiniz, bunların sonunda diplomalarınızı alacak, Çevre ve Çocuk Akademisi'nden mezun olacaksınız. Etkinlik boyunca öğrenecekleriniz size ışık tutacak, sizler de bu ışıkla etrafınızı aydınlatacaksınız."

"Öğrenciler dünyanın bize emanet olduğu bilinci ile yetişsinler"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaklaşık 10 aydır çocukların çevre bilinciyle yetişmeleri ve bu kültürün tüm okullarda yaygınlaşmasıyla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, destekleri için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Özer, çocukların çevre bilinciyle yetişmeleri için ilk adımı, 7 ve 8. sınıflardaki çevre eğitimi seçmeli dersinin müfredatının güncellenmesiyle attıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projelere de değinen Özer, "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" ile yola koyulduklarını, ardından "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında ilk kez okullarda sıfır atık geri dönüşüm kütüphaneleri yapmaya başladıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen eğitimde sürekliliğin sağlanacağı bir projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmen bilişim ağı içerisinde bu eğitimleri, tüm öğrenci ve öğretmenlerin alması için bütün desteği vereceğiz. İstiyoruz ki, öğrencilerimiz sadece akademik açıdan güçlü bir şekilde yetişmesin. Aynı zamanda kültür, medeniyet bilinci, doğaya saygılı, çevre bilinci içerisinde, tasarruf kültürünü almış ve başka bir dünyamızın olmadığı, bu dünyanın bize emanet olduğu bilinci ile yetişsinler. Bunun en yaygın öğrenileceği mekanlar, okullarımız. 19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemi değil, evrenidir. İşte bu evrende yaptığımız çevre bilinciyle, atıkla ilgili her türlü adım, uzun vadede çok kalıcı etkileri olacak atılımlardır. Akademide öğrencilerimiz çok kapsamlı eğitimleri alacaklar ve hazırlanan hikaye setlerinin de öğrencilerimizin bu bilinci arttırmalarında çok önemli katkıları olacaktır."

Programda, çocuklar için çevre sorularının olduğu bilgi yarışması da yapıldı.

Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu

Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu Çevre ve Çocuk Akademisi'ne, "www.cevrevecocukakademisi.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Öğrencilerin, EBA kullanıcı adı ve şifreleri ile girebileceği platformdaki bütün videoların işaret dili betimlenmesi yapıldı ve işitme engelli çocukların da faydalanabilecekleri şekilde tasarlandı.

Çevre ve Çocuk Akademisi'nde, eğitici videoların olduğu Çevre Akademisi, Şehircilik Akademisi, İklim Değişikliği Akademisi, Sıfır Atık Akademisi, Doğa ve Sanat Akademisi, Çevre ve İletişim Akademisi isimleriyle içerikleri bulunuyor.

Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı
Çevre ve Çocuk Akademisi erişime açıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Çevre ve Çocuk Akademisi' erişime açıldı - Son Dakika

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