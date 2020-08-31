GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile baş başa görüşecek, Barron onuruna çalışma yemeği verecek, Birliğin 130.

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile baş başa görüşecek, Barron onuruna çalışma yemeği verecek, Birliğin 130. yıl dönümü kitabının lansmanına iştirak edecek.

(Ankara/TBMM/11.00/13.00/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kütahya/12.00/16.10)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4 Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

5- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD'lilerden oluşan heyet Abu Dabi'de temaslarına devam edecek.

(Kudüs/Ankara)

6- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da temaslarda bulunacak.

GÜNCEL

1- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

(Ankara/10.30)

2- "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" detaylarının paylaşılacağı Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın ev sahipliğindeki basın toplantısı Tuzla'daki Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/13.00)

4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

(Ankara)

5- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

6- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekilecek.

(Nyon/14.00)

7- "The Land of Legends Cup" hazırlık turnuvasının ikinci maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

8- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri kura çekimiyle belli olacak.

(Viyana/12.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesine İstanbul, Bursa ve Ankara'da 4 grupta yapılacak maçlarla devam edilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mustafa Şentop, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2020 - Son Dakika

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