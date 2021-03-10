GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2021

10.03.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma yapacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma yapacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katılacak. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak edecek.

(TBMM/14.00/Ankara/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivaslı Belediyesi ile besiciler, çiftçiler ve kent merkezindeki esnafı ziyaret edecek, kanaat önderleri ve esnafla buluşacak.

(Uşak/11.30/12.20/13.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hilvan, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Şanlıurfa/12.00/13.40/16.35)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Ankara, Kırıkkale ve Çankırı il başkanlarıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde "2020 Yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak. Pakdemirli, Erzurum Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/09.00/Erzurum/15.25/16.00/16.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yapacak, YDA Sanayi ve İnşaat AŞ'de proje bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek, T-15 Tünel inşaatında incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu, YSE Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ Kayaş Şantiyesi'nde proje bilgilendirme sunumu yapacak.

(Kırıkkale/13.00/14.00/14: 45/Ankara/15: 30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

???????(Ankara/14.30)

5- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçları yapılacak.

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta; 2 ve 3. Gruplarda 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/15.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Çan Gençlik Kalespor ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(Çanakkale/14.00)

7- Voleybolda Sırbistan'da düzenlenen 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. turundaki ikinci maçında Türkiye, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/18.30)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şentop, Kısa Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2021 - Son Dakika


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