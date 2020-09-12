GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

(Antalya/11.00/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor- Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor- Gençlerbirliği ve Trabzonspor- Beşiktaş maçları yapılacak.

(Ankara/Kayseri/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)

2- TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor- Adana Demirspor, Adanaspor- İstanbulspor ve Altay-Yılport Samsunspor maçları oynanacak.

(Bursa/16.30/Adana/İzmir/19.00)

3- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde çiftler ve tekler final maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Spor Toto-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne- Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/İzmir/16.00/Tokat/15.30)

5- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin rövanşında Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

(Ankara/16.00)

6- Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nde Sırbistan'da Zeleznicar'la rövanş maçına çıkacak.

(Lajkovac/20.00)

7- Formula 1'de sezonun 9. yarışı İtalya'da yapılacak.

(Floransa/16.10)

8- MotoGP San Marino Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.

(San Marino/15.00)

***

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Hulusi Akar, Milli, Nisan, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2020 - Son Dakika

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