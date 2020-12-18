GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2020

18.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2020, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda düzenlenecek törene katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda düzenlenecek törene katılacak.

(Sakarya/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 13. haftasına Göztepe-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa, Trabzonspor- Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Malatya/Trabzon/16.00/Gaziantep/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 15. haftası Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankaraspor, Eskişehirspor-Menemenspor ve Altay-Akhisarspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında erteleme maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 14. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

4- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler takım finalleriyle sürecek.

(Mersin/15.30)

5- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2020 yılı 3. olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol- Türk Telekom, Galatasaray- Pınar Karşıyaka, TOFAŞ- Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta- Halkbank, Solhanspor- Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne- İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/12.00/Bingöl/13.00/Tokat/15.30/Yozgat/16.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta derbisiyle başlayacak.

(İstanbul/14.30)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftadan 2 maç yapılacak.

***

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Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Marmara, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2020 - Son Dakika


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