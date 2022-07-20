GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak. Heyet, toplantının ardından Baykar Milli S/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.

(Fuzuli/Şuşa)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.45)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

???????(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme havuzu açılışı yapacak ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyü açılışıyla, etkinlik tanıtım programlarına katılacak.

(Konya/11.00/15.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında; Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı, Arabam.com Konyaspor ise Belarus'un BATE Borisov takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Konya/22.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

4- Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de sürecek.

(Oregon)

5- 2022 Fransa Bisiklet Turu'na Lourdes-Hautacam arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

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