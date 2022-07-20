GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022

20.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak. Heyet, toplantının ardından Baykar Milli S/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.

(Fuzuli/Şuşa)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.45)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

???????(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme havuzu açılışı yapacak ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyü açılışıyla, etkinlik tanıtım programlarına katılacak.

(Konya/11.00/15.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında; Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı, Arabam.com Konyaspor ise Belarus'un BATE Borisov takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Konya/22.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

4- Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de sürecek.

(Oregon)

5- 2022 Fransa Bisiklet Turu'na Lourdes-Hautacam arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

***

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022 - Son Dakika
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