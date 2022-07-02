GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2022

02.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, MHP ve BBP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, MHP ve BBP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/10.00/11.00/15.00/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni, Çalışan ve Üreten Gençler Programı 8 Fabrika Tahsis Töreni ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi 10 Fabrika Temel Atma Töreni'ne katılacak. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak Varank, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına iştirak edecek.

(Van/12.00-17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalini izleyecek, daha sonra 19. Akdeniz Olimpiyatları'nı takip etmek için Cezayir'e gidecek.

(Edirne/Oran)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Newcastle/18.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Silverstone/17.00)

***

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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