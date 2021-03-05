GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bitlis)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Bartın/11.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Raşid Meredov'la görüşecek, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Aşkabat)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Dijital Dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye'nin Tanıtımı Çalıştayı" Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 29. haftası Yukatel Denizlispor- Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş- Gaziantep maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu, Ankaraspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/Samsun/19.00)

3- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş Icrypex- Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/İzmir/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın-İzmit Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Samsun Canik Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo- Çankaya Üniversitesi ve Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/16.30/Elazığ/13.00/Adana/14.30/İstanbul/15.15/Kayseri/16.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhanspor; Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen Türk Hava Yolları-Karayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/15.00)

7- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Tokat Belediye Plevne- Afyon Belediye Yüntaş, C Grubu'ndan ertelenen Halkbank- Sorgun Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Ankara/14.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında 5 maç yapılacak; Erkekler Süper Lig'in 16. haftası tek karşılaşmayla başlayacak.

9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.

(Torun/12.00)

10- Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası; büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde Konyaaltı sahilinde yapılacak.

(Antalya/08.30)

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