GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/11.30)
Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.
(Elazığ/14.00/16.00)
Kaynak: AA
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