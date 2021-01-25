GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE

25.01.2021 00:59
GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/11.30)

Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Elazığ/14.00/16.00)

AK Parti Genel Başkanı, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika


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