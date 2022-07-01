Güney Marmara'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Güney Marmara'da yer alan Çanakkale ve Yalova ile Bursa'nın Gemlik ve Mudanya, Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Çanakkale Bölge Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini hatırlattı.

Kabotaj Bayramı'nın 1935'ten bu yana kutlandığını belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizcilikle ilgili birçok çalışmalarımız mevcuttur. Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla takip ve kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Gemi Trafik Yönetim Sistemi halihazırda İstanbul, Çanakkale, İzmit, İzmir ve Mersin VTS birimleri olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan gemilerin uzak mesafeden tanımlanması ve izlenmesi sistemi 2009 yılında kurulmuş olup, bu sistemle dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'da bulunan Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile Türk kara sularında, arama kurtarma sahası içinde seyir yapan gemiler anlık izlenmektedir."

Aydemir, üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz coğrafyaya sahip Türkiye'nin, inşa edilen liman, marina ve tersanelerle dünya klasmanında hak ettiği yere geldiğini anlattı.

Katılımcılar, törenin ardından "Bayramiç" isimli feribotla Çanakkale Boğazı'na açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler de boğazda su gösterisi yaptı.

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törenin ardından Yat Limanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Lapseki ilçesinde de belediye ekiplerince deniz temizliği çalışması yapılarak, çıkarılan atık malzemeler kıyı şeridinde sergilendi.

Yalova

Yalova Bölge Liman Başkanlığınca düzenlenen tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal İskelesi'nden hareket eden teknelerle Yürüyen Köşk açıklarına gidildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılması sonrası yapılan flyboard gösterisi ilgiyle izlendi.

Törene, Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, tersane yöneticileri ve oda temsilcileri katıldı.

Gemlik ve Mudanya

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkinlikler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gemlik Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün denizcilik eğitimi, gemi inşaat sanayi, liman ve deniz işletmeciliği alanlarında her geçen gün büyük bir ivmeyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki gelişimine paralel olarak Gemlik bölgesinin de büyüme kaydettiğini dile getiren Sulu, "Bölgemiz liman işletmeciliği yönünden Türkiye'nin sayılı bölgeleri arasında bulunmaktadır. İlave sahamızdaki gemi trafiği, Türkiye genelinde trafiği en yoğun olan limanlar arasında bulunmaktadır. Bölgemizdeki limanlar her gün büyümekte ve bu sayede ülke ekonomisine büyük destek olurken aynı zamanda binlerce kişiye de istihdam sağlamaktadır." dedi.

Gemlik Limanı açıklarında römorkörden denize çelenk bırakılmasıyla tamamlanan etkinliğe, Kaymakam Hasan Göç, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya ilçesinde İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Kaymakam Ayhan Terzi, Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz ve protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakmasıyla sürdü.

Kutlamalar, yüzme yarışmasıyla renklendi. 4 sene üst üste birinci olan Bartuğ Arslan, bu yıl da yarışmanın birinciliğini kazandı.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile özel yatların da katıldığı kortej geçişi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ayrıca, Liman Başkanlığı tarafından şehitler anısına lokma ikram edilerek tişört dağıtıldı.

Kutlamalara, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş'ın yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bandırma

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bandırma Liman Başkan Yardımcısı Bora Ayper, denizciliğin başta deniz ticaret filosu olmak üzere limanlar, gemi-inşa onarım tesisleri, balıkçılık faaliyetleri, denizcilik eğitim kurumları, acentelik, arama-kurtarma gibi destek üniteleri ile bütün bir faaliyet olduğunu dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra 4 römorkörle denize açılan Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akant, Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, Bölge Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.