Güneydoğu Anadolu YÖREX'TE buluşuyor

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor. Mezopotamya'da dokunan ilk kumaş olan şal-sapik kumaşı, tayfi üzümü ile YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacak. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirtti. Antalya'nın YÖREX'le Anadolu'nun buluşma noktası haline geldiğini söyleyen Çandır, bu yıl YÖREX'te çoğunluğu coğrafi işaretli olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi. Çandır, binlerce yılık geçmişe sahip yöresel ürün zengini Güneydoğu Anadolu'nun tüm illerinin YÖREX'te yerini alacağını belirtti. Dicle Kalkınma Ajansı, bölge oda borsalar ile firmaların katılımı ve desteğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne has onlarca ürünün YÖREX'te olacağını vurgulayan Çandır, YÖREX'in büyümesinde emeği olan herkese teşekkür etti.



Mezopotamya'nın ilk kumaşı YÖREX'te



ATB Başkanı Çandır, Diyarbakır'ın karpuzu, örgü peyniri, burma kadayıfı, Karacadağ pirinci, Mardin'in sembuseki, bulguru, mercimeği, kahvesi, Gaziantep'in fıstığı, fıstık ezmesi, baklavası, Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi, Besni üzümüyle YÖREX'te olacağını bildirdi. Çandır, Şanlıurfa'nın biberi, çiğköftesi, sadeyağı, ciğer kebabı, meyan şerbeti, şıllık tatlısı, zerdesi, Batman'ın şam böreği, Sason çileği, Gercüş mazrone üzümü, cefan kavunu, Gercüş cevizli sucuğu, Sason bademi, ceviz ve balı, Siirt'in pervari balı, battaniyesi, fıstığı, zivzik narı, Mezopotamya'da dokunan ilk kumaş olan şal-sapik kumaşı, tayfi üzümü ile YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacağını kaydetti. Çandır, Antalya'da yaşayan Güneydoğu'lu yurttaşları çocuklarıyla birlikte YÖREX'e beklediklerini söyledi. - ANTALYA