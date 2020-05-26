Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten - Son Dakika

Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten

Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen organik sebzeler, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacak olması nedeniyle Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde gönderiliyor.

Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen organik sebzeler, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacak olması nedeniyle Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde gönderiliyor.

Kilis'in Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illere göre sıcak olması ve üretilen organik sebzelerin erken olması nedeniyle, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere illere gönderiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı olması nedeniyle Kilisli üreticiler harıl harıl çalışarak, yarın açılacak olan sebze hallerine sebze yetiştirmek için çalışıyor. Sabah mesaiye 04.00'de başlayan üreticiler akşam karanlığına kadar üretim yaparak, siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Kilisli üretici Metin İğdelioğlu, Ramazan bayramı olmasına rağmen üretime devam ettiklerini ifade ederek, "Ramazan bayramının 3'üncü günü olmasına rağmen vatandaşlarımıza ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz. Yarın Gaziantep başta olmak üzere güneydoğuda bir çok ile gönderilecek. Vatandaşları sebzesiz bırakmayacağız" dedi.

"Sebzede üretim fazlası var"

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, Ramazan bayramı olmasına rağmen çalıştıklarını ifade ederek, "Tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz üreticiler olarak sahadayız. Ülkemizin üretimine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin her tarafına Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere bir çok ile sebzeleri gönderiyoruz. Gelecek taleplere de açığız. Üretim bütün safa da devam ediyor. Suriye sınırına bir kilometre mesafede üretim yapıyoruz. Üretime devam ediyoruz" dedi.

Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten

Türkiye, Suriye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun organik sebzesi Kilis'ten - Son Dakika Ekonomi

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