Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi

17.01.2026 00:22  Güncelleme: 01:13
İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir video yayımlandı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların "Ambulans çağırın" diye feryat ettiği duyulurken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ihbarın 20.20'de yapıldığını, ekiplerin 20.33'de olay yerine ulaştığını açıkladı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, çevrede bulunan bir kişinin panikle "Ambulans çağırın" diye feryat ettiği duyuluyor. Videoda o sırada gençlerin yaşadığı panik göz çarpıyor.

ESNAF: KANI DURDURMADIK, AMBULANS GEÇ GELDİ

Atlas'ın bıçaklandığı noktada restoranı bulunan esnaf Yener Başkutlu da yaşananları anlatırken, ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Başkutlu, yaranın çok derin olduğunu belirterek uzun süre ambulans beklendiğini ifade etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Başkutlu, "Yara derindi, kanı durduramadık. Defalarca ambulansı aradık. Güngören'den ambulans gelmedi, Bayrampaşa'dan geldi. Yaklaşık 40–45 dakika ambulans bekledik" dedi.

Olayın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda, 112 Acil Servis ekiplerinin geç müdahale ettiği yönünde iddialar gündeme geldi. Özellikle yeni ortaya çıkan video görüntüleri, müdahale süresine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de meydana gelen adli nitelikli yaralanma vakasıyla ilgili kamuoyunda yer alan bazı iddialara açıklık getirilmesi gerektiği vurgulandı.

"İHBAR 20.20'DE GELDİ, EKİP 13 DAKİKADA ULAŞTI"

Ambulansın 13 dakikada olay yerine ulaştığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir."

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK SÜRECİ

İl Sağlık Müdürlüğü, olay yerinde yaklaşık 9 dakika boyunca ilk tıbbi müdahalenin yapıldığını, hastanın 20.42'de olay yerinden çıkarıldığını ve 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi. Açıklamada sürecin resmi kayıtlar doğrultusunda hızlı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Süreç resmi kayıtlar doğrultusunda ivedilikle yürütülmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ebrar465858 ebrar465858:
    Hep devlet haklı vatandaş yalan söylüyor bu kadar da olmaz bi kerede hata yaptık deseniz olmaz mı? O kadar insan ambulans geç geldi diyor il sağlık müdürü çıkmış 13 dk geldi ambulans diyor. Kim yalan söylüyor bu olay da anlamış değilim. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
