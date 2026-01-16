Güngören'de Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Güngören'de Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

16.01.2026 18:39
Güngören'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı.

GÜNGÖREN'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

'ATLAS'IM İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın. Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, kardeşimin yanına gideceğim' dedi. Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma. Merak ederim' dedim ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde zaten oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar. Hastaneye gittik. Hastanede acil ameliyata aldılar. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

