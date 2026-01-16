Güngören'de Bıçaklı Kavga: Genç Öldü - Son Dakika
Güngören'de Bıçaklı Kavga: Genç Öldü

16.01.2026 14:29
Yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ç, gözaltına alındı. Esnaf Yener Başkutlu "Bazı arkadaşlarımız yaralıya tampon yapmaya çalıştı, yara derin olduğu için kanı durduramadık. . 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki çıkan tartışmadan dolayı yok yere bir ölüm gerçekleşti" dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

'KANI DURDURAMADIK'

Çevrede bulunana bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, "Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören'den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.

'YAN BAKMA' MESELESİNDEN GERÇEKLEŞMİŞ'

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten Başkutlu, "Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Çok üzüldüm. 'Yan bakma' diye bir sebepten bıçaklama olayı gerçekleşmiş. 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki tartışmadan dolayı hiç yok yere bir ölüm gerçekleşti" dedi.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

