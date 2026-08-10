Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası - Son Dakika
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Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası

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Avustralya açıklarında kaydedilen görüntüler, yunusların sosyal bağlarına dair yürek burkan bir manzarayı ortaya koydu. Fraggle adlı anne yunus, hayatını kaybeden yavrusunu günlerce yanında taşırken diğer yunuslar da onu yalnız bırakmadı. Bilim insanları, bu davranışın yunusların ölüm karşısındaki tepkilerine ve güçlü sosyal ilişkilerine ışık tuttuğunu belirtiyor.

Avustralya’nın Bunbury kenti açıklarında görüntülenen “Fraggle” adlı anne yunus, hayatını kaybeden yavrusunu günler boyunca taşırken kaydedildi. Anne yunusun çevresinde ilerleyen diğer yunuslar da dikkat çekerken, bilim insanları bu davranışın yunusların güçlü sosyal bağlarını ortaya koyduğunu belirtiyor.

ÖLÜ YAVRUSUNU BIRAKAMADI 

Avustralya’nın Bunbury kenti açıklarında deniz araştırmaları yapan Geographe Marine Research ekibi, dikkat çeken bir görüntü kaydetti. “Fraggle” adlı anne yunus, yaklaşık iki hafta önce dünyaya gelen ancak yaşamını yitiren yavrusunun cansız bedenini su üzerinde taşırken görüntülendi.

Anne yunusun yavrusunu bırakmaması kadar, diğer yunusların da çevresinde ilerlemesi dikkat çekti.

Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası

SON DÖRT YAVSURUNU DA KAYBETTİ 

New York Times’ın aktardığı bilgilere göre görüntüler Geographe Marine Research tarafından paylaşıldı. Araştırmacılar, Fraggle’ın daha önce yeniden anne olabileceğine dair umut taşıdıklarını ancak son dört yavrusunun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Araştırmacılara göre yavrunun ölümünden önce yüksek solunum gözlemlendi. Bu durum, yavrunun sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin bir işaret olarak değerlendirildi.

DİĞER YUNUSLAR DA EŞLİK ETTİ 

Yunusların ölen yavrularını belirli bir süre boyunca yanlarında taşıması daha önce de gözlemlenen bir davranış. Ancak bu süreçte diğer yunusların anneye eşlik etmesi, araştırmacıların özellikle dikkatini çekti.

Geographe Marine Research, diğer yunusların Fraggle’ın yanında ilerlemesinin, tür içerisindeki güçlü sosyal bağların bir göstergesi olabileceğini değerlendirdi.

Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası

BİLİM DÜNYASI BU DAVRANIŞI NASIL AÇIKLIYOR?

Yunus ve balinaların ölen yavrularını taşımaları, bedenlerinin yanında kalmaları veya onları korumaya devam etmeleri bilimsel çalışmalarda “ölüm sonrası özenli davranış” olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar, bu davranışın ölen yavruyu yeniden hayata döndürme veya ölümünü anlamlandırma çabasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra söz konusu davranışın hayvanlarda bir çeşit yas tepkisini yansıtıp yansıtmadığı da bilim dünyasında tartışılıyor.

Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası

Fraggle’ın yavrusunun cansız bedenini taşırken diğer yunuslarla birlikte görüntülenmesi, yunusların sosyal yaşamına ilişkin dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendirildi.

Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası

Avustralya, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Avustralya Günlerce yavrusunu taşıdı: Anne yunusun yürek burkan vedası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Volkan Aka Volkan Aka:
    buda anne birde sokağa atıp işlence eden insan dediğimiz zihniyette anne 3 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    atam seni çok özlüyoruz 0 0 Yanıtla
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