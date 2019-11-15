Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İlk ara tatil bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla iki ara tatil uygulaması bu sene hayata geçerken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ara tatile girecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsım ve Türkiye'deki 82 milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı 2019 Ağustos döneminde 2,9 puanlık artış ile yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti.

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Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 121 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 74'üncü gününde de devam ediyor.

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İsrail'in okul saldırılarına karşı Filistinli öğrencilerden protesto

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze'de okullara yönelik yapılan saldırılar başkent Tel Aviv'de öğrenciler tarafından protesto edildi.

(İHA)