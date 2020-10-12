Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Azerbaycan- Ermenistan arasında sıcak çatışmalar sürüyor.

Sivilleri hedef almaya devam eden ermeni ordusu, Azerbaycan ordusu tarafından püskürtüldü. Birçok köy işgalden kurtarıldı. ...

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Bakan Akar: "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını boşaltmadan durmak yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını boşaltmadan, Ermenistan paralı askerleri ve oradaki teröristleri topraklarından çıkarmadan durmak yok.

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Türkiye'den yeni NAVTEX kararı

Türkiye, Araştırma Gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınladı.

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KKTC'de sandıklar açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.

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İsrail askerlerinden Filistin mülteci kampına baskın: 53 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mülteci kampına düzenlediği baskında 53 Filistinli yaralandı, biri kadın 3 Filistinli gözaltına alındı.

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Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Hatay'da inceleme ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

(İHA)