Günün özeti - Son Dakika

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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Kamuda çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendiCumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı...

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik; Kamuda çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. ..... Bakan Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneğine yeni başvuruları bugün almaya başlıyoruz" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine yeni başvuruları bugün almaya başlıyoruz" dedi. .... Türkiye OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke Koronavirüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Açıklanan son büyüme rakamlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında büyüme performansı gösteren tek ülke oldu. .... İzmir'de FETÖ operasyonları: 101 gözaltı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 farklı operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan, 63 uzman çavuş gözaltına alınırken, yine FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen 38 ihraç polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması yapıldı. Lastiği uyumlu olmayan otobüslere 766 lira para cezası keserek, seferden men edildi. Polis ekipleri, otogar çıkışında gün boyu denetim yapacak. .... Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi kaldırıldı. Marmaray'da 9 aydır aktarma indirimi uygulanıyordu ancak Devlet Demir Yolları zarar edildiği gerekçesiyle yargıya başvurdu ve indirim uygulaması son buldu. .... Laçın şehrine 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'a, Azerbaycan bayrağı dikti. -İHA-

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