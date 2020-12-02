Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

02.12.2020 17:32

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'taMilyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Önümüzdeki yıl bir çalışanın alacağı en düşük maaşın belli olacağı görüşmeler aralık ayı içinde tamamlanacak.

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Bakan Selçuk: "Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslenerek, "Yedi koşul belirleyen Paşinyan, şimdi hangi koşulları kime koyabileceğini merak ediyorum? Nerede bu 7 şart? Artık yok" dedi.

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Kanuni'nin kule montajı tamamlandı

Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu.

Brezilya'da film gibi banka soygunu

Brezilya'da ağır silahlı soyguncular, birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar, kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını da sokaklara saçtı.

-İHA-

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Ziya Selçuk, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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