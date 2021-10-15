Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu

15.10.2021 23:18
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Özellikle genç neslimiz kökü derinliklerde olan kuvvetli birer çınar ağacı gibi olmak mecburiyetindedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Özellikle genç neslimiz kökü derinliklerde olan kuvvetli birer çınar ağacı gibi olmak mecburiyetindedir. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Kurtulmuş, 11. Üsküdar Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun kültürel değerleri ortaya çıkarmaya, gençlerin daha güçlü bir Türkiye kurmalarına zemin hazırlamasına katkı sunacağını söyledi.

Bir şehirle ilgili sempozyumu ısrarla sürdürebilmenin kolay olmadığına değinen Kurtulmuş, "İnşallah 2023'te 12'ncisini yapmak nasip olur ve böylece burada elde edilen bilgiler, ortaya konulan fikirlerle şehrin çok daha ileri gitmesi imkanına kavuşulmuş olur." diye konuştu.

Üsküdar'ın birçok özelliğinin yanında bir irfan mektebi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz Üsküdar bir büyük açık hava müzesi. Medreseleri, dergahları, türbeleri, camileri, vakıf eserleriyle muhteşem bir açık hava müzesi, bunda hiç şüphe yok. Hatta ve hatta göçmen kuşların bile sahiplenildiği o muhteşem vakıf eserleriyle gerçekten bizim medeniyetimizin bütün güzelliklerini barındıran bir kentimiz. Ayrıca çeşmeler var ama çeşme deyip geçemeyiz. O çeşmelerin hem kendileri sanat eseri hem de üzerlerindeki oymaların, işlemelerin, hatların her birisinin ayrı ayrı bir şaheser olduğunu biliyoruz. Üsküdar aynı zamanda bir irfan mektebidir."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her bölgesinde binlerce yıllık yerleşim yerlerinin bulunduğunu ve bu kültürel mirasın çok büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, dünyaya egemenlik taslayanların, 300 veya 400 yıl öncesine ait anlatabilecekleri bir tarihi olmayanların aksine Türkiye için 1071'den bahsedildiğini anlattı.

Kurtulmuş, "Bu anlamda gerçekten kültürel olarak büyük bir zenginliği olan ve bu büyük zenginliğini bugüne kadar taşımayı başarabilmiş bir ülkenin evlatlarıyız." dedi.

Güçlü bir gelecek kurabilmek için geçmişin doğru anlaşılmasının önemine işaret eden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kökleri mazide olan atiyiz diyoruz ya köklerimizin gücünden güç alarak ileriye doğru daha güçlü, daha kuvvetli gidebilmek için atiyi daha güçlü kurabilmek için bunları bilmek durumundayız. Bazıları kökü mazide olan ati dediğimiz zaman ya durup maziye öykünmeyi ya da 'Bizim maziyle ne işimiz var, elin oğlu aya gidiyor, biz yaya kaldık.' diye elin oğluna özenmeyi tercih eder. Tam da bizim yapmamız gereken kökü mazide olan ati ne demek onu ortaya koymaktır."

"Dünyada nerede hikmet varsa onu alacağız ama başkasına özenmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kökü sağlam bir ağaç olan, Osmanlı ve Selçuklunun hüküm sürdüğü yerlerde dikilen çınar ağacını anlatarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Bugün Anadolu'da 800 yıllık abide ağaçlar var. Rüzgarlar, depremler, fırtınalar ne gelir geçerse geçsin bir şey yapamaz. İşte bizim özellikle genç neslimiz kökü derinliklerde olan kuvvetli birer çınar ağacı gibi olmak mecburiyetindedir. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu sempozyumun da buna katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yükselir. Hiçbir ağacın başka bir gövde üzerinde yükseldiği, orada güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü görülmemiştir, duyulmamıştır. Dolayısıyla biz dünyada nerede ne var bunların hepsini bileceğiz. Hikmet müminin yitik malıdır. Dünyada nerede hikmet varsa onu alacağız ama başkasına özenmeyeceğiz, başka medeniyetleri taklit etmeyeceğiz. Çünkü bileceğiz ki her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir, biz de kendi ağacımızı kendi gövdemiz üzerinde yükselteceğiz."

Kurtulmuş, büyük İslam medeniyetinin şehirler ve beldeler üzerinden yükseldiğini ve asırlar boyunca insanlığa ışık tuttuğunu ifade etti.

Modern dünyanın getirdiği tekdüzeliğin bu mirastan uzaklaşmaya yol açtığını vurgulayan Kurtulmuş, "Eski Üsküdar'ın, Amasya'nın, Bursa'nın evleri öyleydi. Komşusunun rüzgarını ve güneşini kesmeyi haram kabul eden bir mimari anlayış. İlk kaynağından çıktığı şekliyle suyu getiren ve insanlara manevi bir lezzetle sunan bir anlayış. Ne yazık ki İslam dünyasında da bugün bu anlayış kalmamıştır. Bizler de modern dünyanın bize getirdiği, tekdüze hayat içerisinde zarafetten, incelikten, insanlarla toplum arasında, kainat arasında denge kurmaktan ve hepimizin Rabb'i olan Allah'ın karşısında bütün insanları yaratılışta eşit olarak görmekten çok uzak bir noktaya düştük." ifadelerini kullandı.

"Üsküdar'da yaşamak nimet, bereket, ayrıcalıktır"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi İskender Pala, Üsküdar'ın bir sokak, bir mahalle olduğunu ifade ederek, "Üsküdar evdir. Evimizdir. Bu salonda olanların hepsinin nefes alıp verdiği mutlu olduğu yerdir." dedi.

Üsküdar'da bilginin bir gelenek olduğuna da değinen Pala, bu geleneği sürdürenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, "Bildiğiniz gibi sosyolojik olarak Üsküdar, Anadolu'dur. Yani Anadolu'da kim varsa o Üsküdarlı olarak anılır. Üsküdar'da yaşamak nimet, bereket, ayrıcalıktır ama daha da önemlisi İstanbul ve Üsküdar'ın imkanlarından, açık müze oluşundan istifade etmektir." diye konuştu.

Bilgili, 1987'den beri Üsküdar'da yaşadığını, işi dolayısıyla vaktinin çoğu Ankara'da geçse de Üsküdar'daki evini muhafaza ettiğini söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de belediyecilik anlayışlarının sadece teknik altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını dile getirerek, sempozyumlardan aldıkları ilhamla Üsküdarlılara hizmet ettiklerini belirtti. Türkmen, sempozyumların birer yayına dönüştüğünü ve şimdiye kadar 22 ciltlik bir külliyat oluştuğunu aktararak, katılımcılara ve bilim kuruluna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "İstanbul Sazendeleri" müzik grubu dinleti sundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı 23:18 Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada! Kavga alacak-verecek meselesinden çıkmış 22:10 Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada! Kavga alacak-verecek meselesinden çıkmış Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor 21:57 Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 21:11 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 19:56 Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu 18:26 Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı 17:25 Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı AK Partili eski vekil doğalgaz için 17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan pes etti! Ermenistan Başbakanı Paşinyan pes etti! "Türk Koridoru" açılıyor         
23:36
Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü         
22:31
Sil Baştan filmi gerçek oluyor! Bilim adamları, istenmeyen anıları silebilen bir protein keşfetti Sil Baştan filmi gerçek oluyor! Bilim adamları, istenmeyen anıları silebilen bir protein keşfetti         
21:58
Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi         
21:53
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme         
21:03
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu         
18:17
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi         
17:17
Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik         
17:07
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 23:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement